Fiorentina-Udinese | Commisso | “Vittoria che ci voleva Ora aspettiamo i gol degli attaccanti”

Leggi su sportface

(Di domenica 25 ottobre 2020) “La vittoria ciperché abbiamo sofferto molto in questa partita che è stata molto intensa come le altre. Finora anche nelle partite che abbiamo perso lo abbiamo fatto per un gol, pareggiando con lo Spezia. I ragazzi hanno fatto un bellissimo regalo a me e mia moglie per il nostro 45°anniversario e per questo li ringrazio“. Sono queste le parole con cui Rocco, patron della, ha commentato la vittoria della Viola per 3-2 sull’al Franchi. “Castrovilli ha fatto due gol e orai gol dei nostri attaccanti che speriamo arrivino il più presto possibile – ha aggiunto-. Abbiamo bisogno anche dei loro gol. L’esordio di Martinez Quarta? Mi è piaciuto molto, è un ...