Don Mazzi sta male | corsa in ospedale per l’operazione

(Di domenica 25 ottobre 2020) Questo articolo Donstainper l’operazione . Don, come sta dopo la grave malattia? L’instancabile prete è stato sottoposto ad una delicata operazione. Coma va la malattia di Don? Il prete sta per compiere 91 anni e ha subito un’importante operazione che ha messo a dura prova la sua salute. All’uomo è stato diagnosticato, nel 2019, un tumore alla testa …

BRUNAMALVOLTI : RT @donAntonioMazzi: “Gentilezza, la nuova parola del Papa” (di Don Antonio Mazzi su Opinioni del @Corriere) La disarmante semplicità di @… - ivonne69villa : RT @donAntonioMazzi: “Gentilezza, la nuova parola del Papa” (di Don Antonio Mazzi su Opinioni del @Corriere) La disarmante semplicità di @… - giannibresciani : RT @donAntonioMazzi: “Gentilezza, la nuova parola del Papa” (di Don Antonio Mazzi su Opinioni del @Corriere) La disarmante semplicità di @… - donAntonioMazzi : “Gentilezza, la nuova parola del Papa” (di Don Antonio Mazzi su Opinioni del @Corriere) La disarmante semplicità d… - BRUNAMALVOLTI : RT @donAntonioMazzi: 'QUELLE EMOZIONI FRAGILI CHE POSSONO SFOCIARE IN TRAGEDIA' (#editoriale di don Antonio Mazzi) Penso al dolore del papà… -

Ultime Notizie dalla rete : Don Mazzi

YouMovies

La settima puntata di Domenica In, in onda domenica 25 ottobre alle 14 in diretta dagli Studi Fabrizio Frizzi di Roma e condotta da Mara Venier, avrà ospite Ezio Greggio, protagonista di un’ampia inte ...Solo il titolo «Fratelli tutti», mi ha spaventato. Appena ho preso tra le mani l’inserto di Avvenire, mi è caduto addosso il mondo, pezzo per pezzo.Tento di spiegarmi. Per primo mi è caduto addosso ...