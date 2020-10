David Luiz e lo scontro Pickford-van Dijk: “Il calcio è sport di contatto. Ma se un fallo è cattivo si vede…” (Di domenica 25 ottobre 2020) Sta facendo ancora parlare l'intervento del portiere Pickford ai danni del difensore Virgil Van Dijk nel derby tra Everton e Liverpool. L'estremo difensore, con la sua uscita a valanga, ha causato un grave infortunio al centrale Reds compromettendone il proseguimento della stagione. Nessuna conseguenza per il calciatore Toffees neppure sanzionato dal direttore di gara. A parlare di questa situazione molto controversa è stato David Luiz, 33enne difensore centrale brasiliano dell'Arsenal.David Luiz: "Se un fallo è cattivo si vede..."caption id="attachment 1039027" align="alignnone" width="1024" Van Dijk (getty images)/captionCome riporta il Mirror, David Luiz ha voluto dire la sua ... Leggi su itasportpress (Di domenica 25 ottobre 2020) Sta facendo ancora parlare l'intervento del portiereai danni del difensore Virgil Vannel derby tra Everton e Liverpool. L'estremo difensore, con la sua uscita a valanga, ha causato un grave infortunio al centrale Reds compromettendone il proseguimento della stagione. Nessuna conseguenza per il calciatore Toffees neppure sanzionato dal direttore di gara. A parlare di questa situazione molto controversa è stato, 33enne difensore centrale brasiliano dell'Arsenal.: "Se unsi vede..."caption id="attachment 1039027" align="alignnone" width="1024" Van(getty images)/captionCome riporta il Mirror,ha voluto dire la sua ...

ItaSportPress : David Luiz e lo scontro Pickford-van Dijk: 'Il calcio è sport di contatto. Ma se un fallo è cattivo si vede...' -… - EmanueleFire : @JosiphOliver Nel 2018 più che Cavani io volevo benzema di Maria David Luiz Vidal - sportli26181512 : Che premio per Lyanco: convocato dal Brasile. Con lui anche Ibanez e Paquetà: Che premio per Lyanco: convocato dal… - ItaSportPress : David Luiz una gioia speciale: suo il gol più 'vecchio' dell'Arsenal in Coppa degli ultimi 10 anni... -… - Giu_8 : Una carta decente di David Luiz, grazie #fifa21 -

Ultime Notizie dalla rete : David Luiz David Luiz e lo scontro Pickford-van Dijk: “Il calcio è sport di contatto. Ma se un fallo è cattivo si vede…” ItaSportPress Classifica marcatori Europa League 2020/2021

La classifica marcatori 3 GOL: Nuñez (Benfica), Yusuf Yazici (Lille); 2 GOL: Bellarabi (Bayer Leverkusen), Acolatse (Hapoel Be’er Sheva), Ishak (Lech Poznan), Paco Alcácer (Villarreal); 1 GOL: Gerkens ...

Brasile, tre ‘italiani’ nella nazionale under-23

Ibanez, Luiz Felipe e Lyanco. Sono loro tre i convocati della nazionale ... Marcos Antonio (Shakhtar Donetsk), Bruno Guimaraes (Lione); Rodrygo (Real Madrid), David Neres (Ajax), Evanilson (Porto), ...

La classifica marcatori 3 GOL: Nuñez (Benfica), Yusuf Yazici (Lille); 2 GOL: Bellarabi (Bayer Leverkusen), Acolatse (Hapoel Be’er Sheva), Ishak (Lech Poznan), Paco Alcácer (Villarreal); 1 GOL: Gerkens ...Ibanez, Luiz Felipe e Lyanco. Sono loro tre i convocati della nazionale ... Marcos Antonio (Shakhtar Donetsk), Bruno Guimaraes (Lione); Rodrygo (Real Madrid), David Neres (Ajax), Evanilson (Porto), ...