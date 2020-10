Covid-19, Casalino in isolamento fiduciario: il compagno è positivo (Di domenica 25 ottobre 2020) Covid-19, Rocco Casalino è in isolamento fiduciario. Il suo compagno e convivente Josè Carlos è risultato positivo lo scorso lunedì Rocco Casalino – portavoce del presidente del Consiglio Giuseppe Conte – si trova ora in isolamento fiduciario. Solamente lo scorso lunedì, infatti, il suo compagno e convivente Josè Carlos è risultato positivo al Covid-19. I … L'articolo Covid-19, Casalino in isolamento fiduciario: il compagno è positivo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di domenica 25 ottobre 2020)-19, Roccoè in. Il suoe convivente Josè Carlos è risultatolo scorso lunedì Rocco– portavoce del presidente del Consiglio Giuseppe Conte – si trova ora in. Solamente lo scorso lunedì, infatti, il suoe convivente Josè Carlos è risultatoal-19. I … L'articolo-19,in: ilproviene da Inews.it.

