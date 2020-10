Coronavirus, Conte: 'Indennizzi per tutte le persone penalizzate' (Di domenica 25 ottobre 2020) 'Nel Paese c'è molta stanchezza. La pandemia prova rabbia e frustrazione. Mi rendo conto dei sacrifici che chiediamo a tante categorie'. Lo ha detto il premier Giuseppe Conte presentando il nuovo dpcm ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 25 ottobre 2020) 'Nel Paese c'è molta stanchezza. La pandemia prova rabbia e frustrazione. Mi rendo conto dei sacrifici che chiediamo a tante categorie'. Lo ha detto il premier Giuseppepresentando il nuovo dpcm ...

