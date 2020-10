Bomba day Mestre | concluse le operazioni di despolettamento dell’ordigno

(Di domenica 25 ottobre 2020)ledidell’ordigno bellico risalente alla II Guerra Mondiale, per il quale stamane si è resa necessaria l’evacuazione di un’area di sicurezza con un raggio di 468 metri dal punto di ritrovamento. Ledi disinnesco dell’ordigno bellico inesploso, rinvenuto nel sottosuolo di un’area di cantiere in via Torino a, sono state condotte dagli artificieri del 8° Reggimento Genio Guastatori Paracadutisti Folgore di Legnago. L’intervento ha comportato il blocco dei collegamenti ferroviari tra il centro storico lagunare e la terraferma. L’ordigno sarà ora trasportato in mare aperto e fatto esplodere al largo del Lido di Venezia.L'articoloday ...

muoversivenezia : RT @comunevenezia: ?? #BombaDay #Diretta ?? ?? Gli artificieri dell’8° reggimento Guastatori Paracadutisti “Folgore” portano la bomba all’… - comunevenezia : ?? #BombaDay #Diretta ?? ?? Sopralluogo del vicesindaco con delega alla Protezione Civile, @AndreaTomaello per ver… - LuceverdeMilano : RT @comunevenezia: ?? #BombaDay #Diretta ?? ?? Gli artificieri dell’8° reggimento Guastatori Paracadutisti “Folgore” portano la bomba all’… - comunevenezia : ?? #BombaDay #Diretta ?? ?? Gli artificieri dell’8° reggimento Guastatori Paracadutisti “Folgore” portano la bomba… - PCagnan : Bomba day a Mestre: il capo artificiere della Folgore spiega le operazioni di disinnesco - La nuova Venezia -

Ultime Notizie dalla rete : Bomba day

Traffico deviato, treni fermi, dieci linee di bus con modifiche di percorso. Il grande ordigno verrà fatto brillare in rada ...Video per il bomba day di dopodomani, domenica 25 ottobre 2020, a Mestre. Per portare in mare aperto e far brillare l'ordigno bellico inesploso della ...