Bloody Vinyl 3: il progetto di Slait con Low Kidd, Tha Supreme e Young Miles che sta dominando la classifica (Di lunedì 26 ottobre 2020) Bloody Vinyl 3 è l’album che sta dominando la classifica Fimi degli album più venduti in Italia da tre settimane ad oggi. Il terzo capitolo del progetto di DJ Slait, realizzato insieme a Low Kidd, Tha Supreme e Young Miles e con la collaborazione di 26 artisti della scena rap e trap italiana (Salmo, Taxi B, Greg Willen, Dani Faiv, Lazza, Madame, Massimo Pericolo, Capo Plaza, Sick Luke, Lazza, Mara Sattei, Coez, Davido, Hell Raton, Shiva, Jack The Smoker, Sir Prodige, Rosa Chemical, Vale Pain, Gué Pequeno, MadMan, Drast, Nitro, Fabri Fibra, Jake La Furia e Charlie KDM), pubblicato lo scorso 2 ottobre, ha esordito direttamente in vetta alla classifica degli album più ... Leggi su soundsblog (Di lunedì 26 ottobre 2020)3 è l’album che stalaFimi degli album più venduti in Italia da tre settimane ad oggi. Il terzo capitolo deldi DJ, realizzato insieme a Low, Thae con la collaborazione di 26 artisti della scena rap e trap italiana (Salmo, Taxi B, Greg Willen, Dani Faiv, Lazza, Madame, Massimo Pericolo, Capo Plaza, Sick Luke, Lazza, Mara Sattei, Coez, Davido, Hell Raton, Shiva, Jack The Smoker, Sir Prodige, Rosa Chemical, Vale Pain, Gué Pequeno, MadMan, Drast, Nitro, Fabri Fibra, Jake La Furia e Charlie KDM), pubblicato lo scorso 2 ottobre, ha esordito direttamente in vetta alladegli album più ...

FrequenzaIT : “Bloody Vinyl 3” per la terza settimana consecutiva in vetta alle classifiche. Leggi tutto su… - PredaVicky : - Mikelafo71 : Ecco un brano per te… ALTALENE (feat. Mara Sattei & Coez) di BLOODY VINYL - barinewstv : Classifiche – Bloody Vinyl ancora primo - fisco24_info : Hit parade, ancora primo collettivo rap Bloody Vinyl: New entry sul podio i rapper Mecna e Speranza -

Ultime Notizie dalla rete : Bloody Vinyl Hit parade, ancora primo collettivo rap Bloody Vinyl Agenzia ANSA