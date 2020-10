Ascolti tv 24 ottobre 2020: Tu sì que vales supera i 5mln, Ballando fermo (Di domenica 25 ottobre 2020) La sfida delle sabato sera è stata vinta ancora una volta da Maria De Filippi e tutta la sua squadra, ma stavolta con un distacco netto sui ballerini di Milly Carlucci L'articolo Ascolti tv 24 ottobre 2020: Tu sì que vales supera i 5mln, Ballando fermo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di domenica 25 ottobre 2020) La sfida delle sabato sera è stata vinta ancora una volta da Maria De Filippi e tutta la sua squadra, ma stavolta con un distacco netto sui ballerini di Milly Carlucci L'articolotv 24: Tu sì queproviene da Gossip e Tv.

GassmanGassmann : Ascolti tv 19 ottobre 2020: Gassmann sempre meglio del Grande Fratello Vip ?????? - Vantebearlover_ : RT @BTSItalia_twt: ??| [SPOTIFY] Top 200 Italia Riferimento al 24 Ottobre ??(+4) #37 ? con 102.751 stream Siamo entrati in Top 40 e abbiam… - jiminprince13_ : RT @BTSItalia_twt: ??| [SPOTIFY] Top 200 Italia Riferimento al 24 Ottobre ??(+4) #37 ? con 102.751 stream Siamo entrati in Top 40 e abbiam… - CaterinaBuffol1 : RT @BTSItalia_twt: ??| [SPOTIFY] Top 200 Italia Riferimento al 24 Ottobre ??(+4) #37 ? con 102.751 stream Siamo entrati in Top 40 e abbiam… - ffg880 : RT @BTSItalia_twt: ??| [SPOTIFY] Top 200 Italia Riferimento al 24 Ottobre ??(+4) #37 ? con 102.751 stream Siamo entrati in Top 40 e abbiam… -