A2 Maschile | Ortona e Taranto a punteggio pieno

(Di domenica 25 ottobre 2020) ROMA- Primo allungo in testa alla classifica dell'A2dopo due giornate con due squadre che sono a. Alla Prisma, che ieri ha vinto l'anticipo di Cantù, si affianca la ...

CarlottaRossi11 : Pallavolo A2 maschile - Lo streaming di Conad Reggio Emilia - Sieco Service Ortona -

Ultime Notizie dalla rete : Maschile Ortona

Corriere dello Sport.it

ROMA- Primo allungo in testa alla classifica dell’A2 Maschile dopo due giornate con due squadre che sono a punteggio pieno. Alla Prisma Taranto, che ieri ha vinto l’anticipo di Cantù, si affianca la ...Trasferta pisana per la Conad Tricolore, di scena alle 18 a Santa Croce sull’Arno contro i padroni di casa dei Lupi nella seconda giornata di A2 maschile. Archiviato il ko per 3-1 arrivato al PalaBigi ...