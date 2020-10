World Polio Day | dove il virus non è ancora sconfitto

Leggi su vanityfair

(Di sabato 24 ottobre 2020) Oltre il 90 per cento della popolazione mondiale è polio free, non rischia quindi l’infezione. È il dato rilasciato dall’Istituto Superiore di Sanità in occasione del World Polio Day (la Giornata mondiale della poliomelite) che ricorre il 24 ottobre.