Sinistro in Corso Trieste a Roma | deceduta una donna

Una donna di 38 anni è morta in un incidente in Corso Trieste a Roma: mentre viaggiava a bordo del suo scooter si è scontrata con un'altra moto.

Ultime Notizie dalla rete : Sinistro Corso Chi è responsabile del sinistro stradale col monopattino?

Ci stiamo appena abituando ai monopattini che circolano spesso in modo spericolato. Ma non siamo ancora abituati a gestire uno scontro con questi mezzi.

Roma, incidente tra quattro veicoli in corso Trieste: muore una donna di 38 anni

Lo scontro intorno alle 16.30 alla stessa altezza di quello del luglio 2017, quando, all'angolo tra via Spallanzani e via Nomentana, perse la vita un ...

