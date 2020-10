Serie A | Atalanta-Samp 1-3 Ora Genoa-Inter Stasera Lazio-Bologna Formazioni e diretta

SkySport : ATALANTA-SAMPDORIA 1-3 Risultato finale ? ? #Quagliarella (13’) ? #Thorsby (59’) ? rig. #Zapata (77’) ? #Jankto (90… - OptaPaolo : 168 - Fabio #Quagliarella ha eguagliato Giuseppe Savoldi, entrambi 168 gol, al 15º posto dei migliori marcatori all… - milansette : Serie A, Atalanta-Sampdoria 1-3 - DiMarzio : #Sampdoria, le parole di #Ranieri dopo la vittoria contro l'#Atalanta - edavid57edavid : RT @repubblica: Atalanta-Sampdoria 1-3: nerazzurri ancora ko, i blucerchiati espugnano Bergamo [di Federico Sala] [aggiornamento delle 17:2… -

Ultime Notizie dalla rete : Serie Atalanta

Cade ancora l'Atalanta in campionato dopo la sconfitta di Napoli. A Bergamo passa la Sampdoria, 1-3 il risultato finale.Sampdoria corsara in quel di Bergamo. I blucerchiati dell’ex tecnico della Fiorentina Claudio Ranieri si impongono per 3-1 sugli uomini di Gasperini. I doriani vanno in vantaggio al 13' con Quagliarel ...