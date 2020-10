Previdenza:Lusardi,Covid ipoteca su giovani, siano pronti (Di sabato 24 ottobre 2020) scuola, posti di lavoro, comuni, ANSA, - ROMA, 24 OTT - " La pandemia aumenta il debito creando vincoli sulle generazioni future: a maggiore ragione occorre pensare bene al proprio futuro". Così all'... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 24 ottobre 2020) scuola, posti di lavoro, comuni, ANSA, - ROMA, 24 OTT - " La pandemia aumenta il debito creando vincoli sulle generazioni future: a maggiore ragione occorre pensare bene al proprio futuro". Così all'...

E' l'idea lanciata da Annamaria Lusardi, a capo del Comitato per l'Educazione finanziaria , presentando la settimana dell'educazione alla previdenza da lunedi 26 al 31 ottobre nell'ambito del Mese ...

Così all'ANSA, Anna Maria Lusardi a capo del Comitato per l'educazione finanziaria, presentando la settimana per l'educazione previdenziale che si svolgerà da lunedì 26 al 31 ottobre nell'ambito del ...

E' l'idea lanciata da Annamaria Lusardi, a capo del Comitato per l'Educazione finanziaria , presentando la settimana dell'educazione alla previdenza da lunedi 26 al 31 ottobre nell'ambito del Mese ...Così all'ANSA, Anna Maria Lusardi a capo del Comitato per l'educazione finanziaria, presentando la settimana per l'educazione previdenziale che si svolgerà da lunedì 26 al 31 ottobre nell'ambito del ...