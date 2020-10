Pjanic | “Messi è talento puro Cristiano? Un atleta imbattibile”

Leggi su alfredopedulla

(Di sabato 24 ottobre 2020) Il dualismo Messi-Ronaldo da almeno un decennio scalda gli animi dei tifosi in tutto il mondo. Chi è il migliore, Messi o CR7? Ognuno ha ovviamente il suo preferito, questione di gusti e di modo di vedere il calcio. Intervistato da Tuttosport, Miralem, ex Juventus e ora al Barcellona, ha provato a fare una differenza tra i due fuoriclasse, affermando come Messi sia, calcio allo statomentre Ronaldo è uninarrivabile. Queste le parole del centrocampista bosniaco: “Messi è impressionante! Difficile descriverlo: quello che si vede in partita lo rende di per sé un extraterrestre, ma visto da vicino, in allenamento, ti rendi conto che è così sempre, è la sua condizione naturale. La semplicità con cui compie gesti ...