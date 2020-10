Perché, se fossi vignaiolo, lo spot di Muccino sulla Calabria mi farebbe incazzare (Di sabato 24 ottobre 2020) EDITORIALE – Calabria Terra Mia è lo “spot” che la Regione ha commissionato a Gabriele Muccino, per promuovere le bellezze della Calabria. Il noto regista si prende 6,09 minuti di vita degli spettatori per raccontare, tra l’altro in ordine sparso e ripetuto, 20 concetti nel binomio testo-immagini. Mare, montagna, bergamotto (“L’oro della Calabria”), coppola, clementine, cedri, mare, mare, clementine, asini, coppola, Adelaide (nome di persona), soppressata col finocchietto, Penelope (nome di persona), arance, “alla salute” (unico riferimento al vino, passando davanti a un’osteria), mare, mare, sole, fichi, mare. Ce ne sarebbe qualcuno di più, ma questi sono i più immediati, che possono saltare all’occhio di chi ... Leggi su winemag (Di sabato 24 ottobre 2020) EDITORIALE –Terra Mia è lo “” che la Regione ha commissionato a Gabriele, per promuovere le bellezze della. Il noto regista si prende 6,09 minuti di vita degli spettatori per raccontare, tra l’altro in ordine sparso e ripetuto, 20 concetti nel binomio testo-immagini. Mare, montagna, bergamotto (“L’oro della”), coppola, clementine, cedri, mare, mare, clementine, asini, coppola, Adelaide (nome di persona), soppressata col finocchietto, Penelope (nome di persona), arance, “alla salute” (unico riferimento al vino, passando davanti a un’osteria), mare, mare, sole, fichi, mare. Ce ne sarebbe qualcuno di più, ma questi sono i più immediati, che possono saltare all’occhio di chi ...

domenicodeluchi : @Reeno1981 @socrate114 @azangrillo Perché non me lo spiega lei allora? Io so che è una barriera che protegge chi mi… - parabatears : Pensavate me ne fossi dimenticata eh E INVECE NO è arrivato il momento di finirlo /soprattutto perché i miei libri… - misentoscossaag : Mi scrivono stamattina alle sette chiedendomi perché fossi già sveglia o eventualmente se non riuscissi a dormire. Ma tutto apposto? - Baghisbal_Price : @Pippoct4695 @NewsProclub @OffSidePage_ A perché a te andavano prima? Strano perché non immaginavo fossi così scarso?????????????? - Gianpaolo_93 : @Alemat__ @giusy_g Esatto, è stato cacciato da ogni squadra in cui è andato a giocare per colpa di questi atteggiam… -

Ultime Notizie dalla rete : Perché fossi “Non è provato che la fondazione Open fosse un’articolazione del partito”: ecco perché la… Il Fatto Quotidiano