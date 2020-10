MotoGP, qualifiche del GP di Teruel: pole position di Nakagami. Morbidelli e Rins in prima fila (Di sabato 24 ottobre 2020) MotoGP, le qualifiche del GP di Teruel. pole position di Nakagami. Morbidelli e Rins in prima fila. ALCANIZ (SPAGNA) – MotoGP, le qualifiche del GP di Teruel. Le prove libere sul circuito di Aragon avevano confermato il duello tra Yamaha-Suzuki, ma nel pomeriggio di sabato è spuntata la Honda di Nakagami. pole position per il giapponese davanti a Morbidelli e Rins. FIRST pole position FOR @takaNakagami30! The first for a Japanese rider in #MotoGP since Makoto Tamada in 2004! #AlcanizGP ... Leggi su newsmondo (Di sabato 24 ottobre 2020), ledel GP didiin. ALCANIZ (SPAGNA) –, ledel GP di. Le prove libere sul circuito di Aragon avevano confermato il duello tra Yamaha-Suzuki, ma nel pomeriggio di sabato è spuntata la Honda diper il giapponese davanti a. FIRSTFOR @taka30! The first for a Japanese rider in #since Makoto Tamada in 2004! #AlcanizGP ...

AlessioBrunori : RT @motograndprixit: #MotoGP | Gp @AragonMotorLand 2 Qualifiche: Pole per @takanakagami30 , @FrankyMorbido12 è secondo - - motograndprixit : #MotoGP | Gp @AragonMotorLand 2 Qualifiche: Pole per @takanakagami30 , @FrankyMorbido12 è secondo -… - FTraiettoria : MotoGP: Nakagami conquista la Pole Position del GP di Teruel - TeoBellan : Prima pole position per Takaaki Nakagami in #MotoGP! Suo il miglior tempo nelle Qualifiche di Aragon 2. Compliment… - F1inGenerale_ : #MotoGP | GP Teruel - Qualifiche: Nakagami in pole, secondo posto per Morbidelli. Male le Ducati #AlcanizGP… -