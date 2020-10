L'ospedale in Fiera riapre i battenti: i primi tre pazienti ricoverati nell'hub (Di sabato 24 ottobre 2020) Alberto Giannoni Attivato il primo modulo da 14 posti, operativi tre medici e tre infermieri. Già pronto anche blocco da 53 letti. E il 2 novembre tocca al "gemello" di Bergamo Milano. Il centro della Fiera di Milano ha riaperto i battenti, quello di Bergamo lo farà lunedì 2 novembre. Come previsto dai piani emergenziali dunque, la Lombardia ha messo in campo gli «ospedali di riserva». La soglia dei 151 ricoveri in terapia intensiva - che segnalava l'ingresso nel «livello 1» dell'allerta - è stata varcata giovedì. Il primo paziente di questa ondata autunnale è stato ricoverato in Fiera nel primo pomeriggio di ieri, con l'attivazione del primo «modulo» e l'arrivo di medici e infermieri. Il Policlinico, intorno alle 15 e 30 ha reso noto che il primo ... Leggi su ilgiornale (Di sabato 24 ottobre 2020) Alberto Giannoni Attivato il primo modulo da 14 posti, operativi tre medici e tre infermieri. Già pronto anche blocco da 53 letti. E il 2 novembre tocca al "gemello" di Bergamo Milano. Il centro delladi Milano ha riaperto i, quello di Bergamo lo farà lunedì 2 novembre. Come previsto dai piani emergenziali dunque, la Lombardia ha messo in campo gli «ospedali di riserva». La soglia dei 151 ricoveri in terapia intensiva - che segnalava l'ingresso nel «livello 1» dell'allerta - è stata varcata giovedì. Il primo paziente di questa ondata autunnale è stato ricoverato innel primo pomeriggio di ieri, con l'attivazione del primo «modulo» e l'arrivo di medici e infermieri. Il Policlinico, intorno alle 15 e 30 ha reso noto che il primo ...

