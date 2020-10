Locatelli: “Dati delle terapie intensive inferiori ad aprile. Altre misure? Lo diranno i numeri” (Di sabato 24 ottobre 2020) “I numeri delle terapie intensive sono ancora significativamente inferiori agli oltre 4 mila malati di inizio aprile: siamo al 25% di quel picco. Lo Stato ha attivato ed è in condizione di attivare nuovi posti letto in numero adeguato. Lo stesso discorso vale per i ventilatori”. Queste le parole di Franco Locatelli, presidente del Consiglio Superiore di Sanità, in un’intervista ai microfoni de “Il Fatto Quotidiano”. “Quando si arriverà a una soglia del 30% di occupazione dei posti letto a disposizione salirà l’allerta, adesso siamo al 10-15% e comunque l’attenzione è alta – ha aggiunto Locatelli -. Tutto l’ordinario deve continuare a essere garantito. Coprifuoco? Servono ... Leggi su sportface (Di sabato 24 ottobre 2020) “I numerisono ancora significativamenteagli oltre 4 mila malati di inizio: siamo al 25% di quel picco. Lo Stato ha attivato ed è in condizione di attivare nuovi posti letto in numero adeguato. Lo stesso discorso vale per i ventilatori”. Queste le parole di Franco, presidente del Consiglio Superiore di Sanità, in un’intervista ai microfoni de “Il Fatto Quotidiano”. “Quando si arriverà a una soglia del 30% di occupazione dei posti letto a disposizione salirà l’allerta, adesso siamo al 10-15% e comunque l’attenzione è alta – ha aggiunto-. Tutto l’ordinario deve continuare a essere garantito. Coprifuoco? Servono ...

