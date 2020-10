Kommerell, la lingua si fa gesto, e invade l’inesprimibile (Di domenica 25 ottobre 2020) Alcuni critici guardano all’opera letteraria come a un costrutto trasparente, del tutto disponibile alla negoziazione concettuale, altri la considerano un oggetto di per sé sottratto alla piena comprensione dell’interprete. I primi sono soliti estrarre dall’opera i dati e i significati utili alle loro analisi, mentre i secondi nascondono le loro ipotesi tra le pieghe del testo e concepiscono i loro saggi come tentativo di proseguirne il senso attraverso la scrittura. È questa la categoria cui appartiene Max Kommerell, poeta, narratore, … Continua L'articolo Kommerell, la lingua si fa gesto, e invade l’inesprimibile proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di domenica 25 ottobre 2020) Alcuni critici guardano all’opera letteraria come a un costrutto trasparente, del tutto disponibile alla negoziazione concettuale, altri la considerano un oggetto di per sé sottratto alla piena comprensione dell’interprete. I primi sono soliti estrarre dall’opera i dati e i significati utili alle loro analisi, mentre i secondi nascondono le loro ipotesi tra le pieghe del testo e concepiscono i loro saggi come tentativo di proseguirne il senso attraverso la scrittura. È questa la categoria cui appartiene Max, poeta, narratore, … Continua L'articolo, lasi fa, el’inesprimibile proviene da il manifesto.

Di cruciale importanza, nella prospettiva di Agamben, il saggio in apertura della raccolta, Il linguaggio e l’indicibile (1937), dedicato a Heinrich von Kleist, per Kommerell il paradigma del «poeta ...

