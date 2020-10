Infanzia in trincea, Emma D’Aquino e Giovanna Botteri conducono I Nostri Angeli (Di sabato 24 ottobre 2020) Giovanna Botteri ed Emma D'Aquino Anche quest’anno, seppur con qualche mese di ritardo a causa della pandemia in corso, torna l’appuntamento con I Nostri Angeli – Premio Marco Luchetta. La serata, giunta alla sua 17^ edizione, andrà in onda stasera su Rai1 in terza serata ed avrà come padrone di case due tra le giornaliste più popolari del piccolo schermo: Emma D’Aquino, volto dell’edizione delle 20.00 del Tg1, e Giovanna Botteri, corrispondente Rai da Pechino e Presidente della giuria 2020 del Premio Luchetta. La serata – che vedrà premiati giornalisti e fotografi che, con il loro lavoro sul campo, raccontano la difficile tematica delle violenze e delle sopraffazioni sulle vittime ... Leggi su davidemaggio (Di sabato 24 ottobre 2020)edD'Aquino Anche quest’anno, seppur con qualche mese di ritardo a causa della pandemia in corso, torna l’appuntamento con I– Premio Marco Luchetta. La serata, giunta alla sua 17^ edizione, andrà in onda stasera su Rai1 in terza serata ed avrà come padrone di case due tra le giornaliste più popolari del piccolo schermo:D’Aquino, volto dell’edizione delle 20.00 del Tg1, e, corrispondente Rai da Pechino e Presidente della giuria 2020 del Premio Luchetta. La serata – che vedrà premiati giornalisti e fotografi che, con il loro lavoro sul campo, raccontano la difficile tematica delle violenze e delle sopraffazioni sulle vittime ...

Otto casi di positività riscontrati nell’istituto comprensivo “Giannone” di Rodi Garganico

La scuola è stata chiusa per consentire le opere di sanificazione degli ambienti ed è stata avviata la didattica a distanza.

La scuola è stata chiusa per consentire le opere di sanificazione degli ambienti ed è stata avviata la didattica a distanza.