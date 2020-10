Il giornalista di SkyTg24 aggredito durante le proteste a Napoli | VIDEO (Di sabato 24 ottobre 2020) Nella notte di esasperata tensione nel capoluogo campano, i manifestanti si sono resi protagonisti di atti di violenza che nulla hanno a che vedere con le motivazioni della protesta contro le restrizioni volute e annunciate dal Presidente della Regione Vincenzo De Luca. durante una diretta in onda su SkyTg24, un giornalista aggredito a Napoli da una delle persone scese in strada contro il lockdown locale annunciato dal vertice della Campania. Prima si è scagliato contro l’operatore VIDEO che imbracciava la telecamera, poi ha spintonato su un’automobile il cronista Paolo Fratter. LEGGI ANCHE > proteste a Napoli contro le restrizioni volute da De Luca Il tutto è andato in onda sul canale all news H24 dell’emittente ... Leggi su giornalettismo (Di sabato 24 ottobre 2020) Nella notte di esasperata tensione nel capoluogo campano, i manifestanti si sono resi protagonisti di atti di violenza che nulla hanno a che vedere con le motivazioni della protesta contro le restrizioni volute e annunciate dal Presidente della Regione Vincenzo De Luca.una diretta in onda su, unda una delle persone scese in strada contro il lockdown locale annunciato dal vertice della Campania. Prima si è scagliato contro l’operatoreche imbracciava la telecamera, poi ha spintonato su un’automobile il cronista Paolo Fratter. LEGGI ANCHE >contro le restrizioni volute da De Luca Il tutto è andato in onda sul canale all news H24 dell’emittente ...

domeniconaso : Aggredito in diretta @PaoloFratter a Napoli. Scena vergognosa con il giornalista di SkyTg24 costretto a correre per… - BaldinoVittoria : Quello che sta accadendo a #Napoli è molto grave e allarmante. Solidarietà alle forze dell’ordine e al giornalista… - mariolais : I delinquenti devono stare in galera. Solidarietà al giornalista @paolofratter e la troupe di @SkyTG24 - enrica_emme : RT @EugenioCardi: +++ A #Napoli in questo momento aggrediti in strada giornalista e operatore di #SkyTg24. Assurdo e criminale. +++ #Covid_… - ciko65 : RT @MMmarco0: - Fumogeni, bombe carta e pietre contro le forze dell'ordine - Ignobile aggressione al giornalista di skytg24 Questi sono… -