GF Vip, eliminazione a sorpresa: il televoto scuote il programma (Di sabato 24 ottobre 2020) Nuova puntata ricca di emozioni e sorprese al GF ViP: il pubblico ha deciso e il televoto ha decretato chi deve abbandonare la casa Grande Fratello Vip, Fonte foto: Facebook (@Grande Fratello)Una serata ricca di emozioni con tantissimi telespettatori incollati allo schermo, quello di stasera al GF Vip, il popolare ed amatissimo reality show condotto con bravura e successo da Alfonso Signorini: arriva la decisione del pubblico attraverso il televoto che decreta chi deve abbandonare la casa. Emozioni, colpi di scena, sorprese, litigi e avvicinamenti, gli ingredienti tipici del Grande Fratello Vip, in questa nuova edizione, stanno lasciando di sasso il pubblico e conquistando il cuore dei tantissimi telespettatori che con costanza ed entusiasmo seguono il programma. Curiosi di scoprire le evoluzioni della vita nella ...

_phoenix95 : Hanno spostato il giorno dell'eliminazione per avere il trio elisabetta-pier-selvaggia E adesso con la strategia d… - __anxiousgirl__ : scusate ma perché tutti sti vip in televoto e che l’eliminazione si farà venerdì prossimo? ma alfonso che cazzo stai combinando #GFVIP - trash_guyy : @ninetiesbish Ha detto che i vip si aspettano l'eliminazione lunedì, per questo l'hanno spostata a venerdì - heythreshold : ma il senso di questo tipo di televoto? il vip meno votato esce comunque due giorni dopo togliendo qualsiasi tipo… - iamellico : RT @AndreaGalastro: mi sfugge dove sarebbe lo sparigliare le carte e prendere di sorpresa i vip con la falsa eliminazione #gfvip -