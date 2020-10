Genoa-Inter, Maran: “Primo gol arrivato nel nostro miglior momento” (Di sabato 24 ottobre 2020) Rolando Maran nel post partita di Genoa-Inter, match della quinta giornata della Serie A L’allenatore del Genoa Rolando Maran al termine del match perso contro l’Inter per 0 a 2 e valevole per la quinta giornata della Serie A 2020/2021, ha raccontato le sue impressioni sul match del ‘Luigi Ferraris’ ai microfoni di Sky Sport. “Abbiamo subito gol nel nostro momento migliore. Nel secondo tempo siamo entrati con un piglio diverso, siamo stati più in partita e riuscivamo a fare le cose meglio. Dispiace perché questi ragazzi venivano da tanti giorni di inattività che non ci hanno permesso di lavorare bene”. “Questo nella gara si vede, non riusciamo a dare continuità alle cose che ... Leggi su intermagazine (Di sabato 24 ottobre 2020) Rolandonel post partita di, match della quinta giornata della Serie A L’allenatore delRolandoal termine del match perso contro l’per 0 a 2 e valevole per la quinta giornata della Serie A 2020/2021, ha raccontato le sue impressioni sul match del ‘Luigi Ferraris’ ai microfoni di Sky Sport. “Abbiamo subito gol nelmomentoe. Nel secondo tempo siamo entrati con un piglio diverso, siamo stati più in partita e riuscivamo a fare le cose meglio. Dispiace perché questi ragazzi venivano da tanti giorni di inattività che non ci hanno permesso di lavorare bene”. “Questo nella gara si vede, non riusciamo a dare continuità alle cose che ...

