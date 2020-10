Genoa-Inter, Lautaro sostituito prende a pugni la panchina (Di sabato 24 ottobre 2020) L'inizio del campionato era stato dirompente, da Terminator: gol a Fiorentina, Benevento e Lazio, in fila. Tre reti in altrettante partite e un messaggio, da rendere chiaro per tutti: Lautaro c'è, e ... Leggi su gazzetta (Di sabato 24 ottobre 2020) L'inizio del campionato era stato dirompente, da Terminator: gol a Fiorentina, Benevento e Lazio, in fila. Tre reti in altrettante partite e un messaggio, da rendere chiaro per tutti:c'è, e ...

