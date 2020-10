Federica Pellegrini | “Con un altro lockdwon smetto Covid | ho pianto E sulle polemiche…”

Leggi su golssip

(Di sabato 24 ottobre 2020) In una lunga intervista concessa al Fatto Quotidiano,ha raccontato la sua esperienza con il coronavirus, dopo essere risultata positiva nei giorni scorsi. Ma dalla campionessa di nuoto è arrivata anche una rivelazione: in caso di nuovo lockdown, è pronta a smettere con il nuoto. Ecco le sue parole:STOP CON NUOVO LOCKDOWN - "Se non ci sono i Giochi cosa farò? Se c’è unlockdown io smetterò di nuotare. So quello che dico. L’Olimpiade con un nuovo lockdown verranno annullate e io tra tre anni non nuoterò più. Come mi sono contagiata? È strano perché avevo fatto un tampone molecolare domenica, negativo. Mercoledì ho nuotato e mi sono sentita le gambe doloranti, il pomeriggio avevo il mal di gola. Giovedì ho rifatto il ...