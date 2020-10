Eredivisie: Ajax da record, vittoria per 13-0 in casa del Venlo. Atalanta avvisata (Di sabato 24 ottobre 2020) Dopo il ko interno con la Sampdoria per 3-1, l’Atalanta si rilancia con la testa alla Champions League. Martedì gli uomini di Gasperini sfideranno a Bergamo l’Ajax. Olandesi che sono scesi in campo nel pomeriggio in Eredivisie e hanno travolto 13-0 il Venlo. Gli uomini di Ten Hag hanno anche sfruttato la superiorità numerica dal 54′, ma hanno praticamente travolto i malcapitati avversari che di certo non dimenticheranno la giornata di oggi. Da segnalare i 5 gol di Traorè e la tripletta di Huntelaar, vecchia conoscenza del Milan. Atalanta avvisata, quindi, in vista della gara di Champions. Foto: Sito uff. Ajax L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di sabato 24 ottobre 2020) Dopo il ko interno con la Sampdoria per 3-1, l’si rilancia con la testa alla Champions League. Martedì gli uomini di Gasperini sfideranno a Bergamo l’. Olandesi che sono scesi in campo nel pomeriggio ine hanno travolto 13-0 il. Gli uomini di Ten Hag hanno anche sfruttato la superiorità numerica dal 54′, ma hanno praticamente travolto i malcapitati avversari che di certo non dimenticheranno la giornata di oggi. Da segnalare i 5 gol di Traorè e la tripletta di Huntelaar, vecchia conoscenza del Milan., quindi, in vista della gara di Champions. Foto: Sito uff.L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Pomeriggio storico in Eredivisie, il massimo campionato olandese: l'Ajax ha infatti stabilito il record per la vittoria più larga mai realizzata con un incredibile 13-0 sul campo del Venlo ...

Eredivisie che dunque si dimostra come un campionato non troppo allenante, seppur ricca di insidie, che per l'Ajax però non arrivano certo in questa partita. Lassine Traorè è l'autore di secondo e ...

