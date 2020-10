Covid, tre decessi e 119 casi positivi in più (Di sabato 24 ottobre 2020) LIVORNO - Tre persone decedute e 119 nuovi contagi nelle ultime in provincia di Livorno a causa del Covid. Il quadro toscano vede 1526 nuovi casi, età media 44 anni , e 11 decessi, età media 87 anni ,. Leggi su gazzettadilivorno (Di sabato 24 ottobre 2020) LIVORNO - Tre persone decedute e 119 nuovi contagi nelle ultime in provincia di Livorno a causa del. Il quadro toscano vede 1526 nuovi, età media 44 anni , e 11, età media 87 anni ,.

matteorenzi : L'Enews di oggi: parliamo di Covid, certo, ma prima tre piccoli pensierini. - borghi_claudio : @nadinograndi I cialtroni si fanno attendere non le primedonne. SEMPRE in ritardo, sempre fare aspettare le persone… - fattoquotidiano : Scoperti sei lavoratori in nero in due panifici: in tre prendevano il reddito di cittadinanza, un altro quello di e… - Alex_Piace : @UomoRango Che il portiere titolare non gioca perché riposa. Che il portiere titolare è infortunato? A me se ha il… - gigifesta : @sarabanda_ Quale sarebbe stato il paese, che ha fatto un lockdown totale di tre mesi? Forse nemmeno in cina. A… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid tre Covid, tre decessi in provincia, 189 casi in più Qui News Volterra Coronavirus, coprifuoco anche in Sicilia e nuove restrizioni in Toscana: tutte le misure regione per regione

L’ultimo in ordine di tempo è stata la Sicilia: dopo il primo “lockdown notturno” a Milano, anche altre Regioni seguono l’esempio della Lombardia. Venerdì il coprifuoco è partito nel Lazio e In Campan ...

Alla Rsa di Coreglia positivi 23 ospiti su 24 e sei operatori

L'annuncio del sindaco Remaschi che ha avvertito l'Asl chiedendo di trasformare la residenza in struttura Covid ...

L’ultimo in ordine di tempo è stata la Sicilia: dopo il primo “lockdown notturno” a Milano, anche altre Regioni seguono l’esempio della Lombardia. Venerdì il coprifuoco è partito nel Lazio e In Campan ...L'annuncio del sindaco Remaschi che ha avvertito l'Asl chiedendo di trasformare la residenza in struttura Covid ...