Covid-19, focolaio in struttura per anziani di Latina

71 casi positivi al Covid-19 in una struttura per anziani di Itri. L'ASL di Latina lancia l'allarme di un nuovo focolaio pericoloso. Un nuovo dato allarmante proviene da Itri, un comune italiano di 10.705 abitanti della provincia di Latina nel Lazio. È proprio l'ASL della provincia che annuncia i 71 casi positivi all'interno di una struttura per anziani.

Ultime Notizie dalla rete : Covid focolaio Pranzo tra amici si trasforma in un focolaio Covid: trovati quindici positivi TrevisoToday Covid-19, l’aggiornamento: in Emilia-Romagna 10 decessi e 1180 nuovi positivi

In ambito provinciale risultano 45 nuovi casi positivi a Forlì, 34 sintomatici, e 31 nel cesenate, 21 sintomatici.

Coronavirus Emilia Romagna, milioni di test rapidi e stretta sullo sport

La Regione corre al riparo per frenare i focolai del virus soprattutto nelle residenze per anziani. Nel mirino palestre, piscine ed eventi ...

