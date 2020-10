Coronavirus, Cgia: Secondo lockdown sarebbe KO per l'artigianato (Di sabato 24 ottobre 2020) Un nuovo lockdown generalizzato 'darebbe il colpo di grazia ad un settore che da 11 anni a questa parte' sta continuando a perdere impese: l'artigianato. A lanciare l'allarme è la Cgia di Mestre, ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 24 ottobre 2020) Un nuovogeneralizzato 'darebbe il colpo di grazia ad un settore che da 11 anni a questa parte' sta continuando a perdere impese: l'. A lanciare l'allarme è ladi Mestre, ...

rossi20_rossi : RT @MediasetTgcom24: Coronavirus, Cgia: Secondo lockdown sarebbe KO per l'artigianato #coronavirusitalia - AlexVittadello : RT @MediasetTgcom24: Coronavirus, Cgia: Secondo lockdown sarebbe KO per l'artigianato #coronavirusitalia - Ultron65 : RT @MediasetTgcom24: Coronavirus, Cgia: Secondo lockdown sarebbe KO per l'artigianato #coronavirusitalia - MediasetTgcom24 : Coronavirus, Cgia: Secondo lockdown sarebbe KO per l'artigianato #coronavirusitalia - nestquotidiano : Bruciati 160 miliardi di Pil sul falò del Coronavirus #Cgia #ItaliaBruciati160MiliardiPilFalòCoronavirus -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Cgia Coronavirus, Cgia: Secondo lockdown sarebbe KO per l'artigianato TGCOM Coronavirus, Cgia: Secondo lockdown sarebbe KO per l'artigianato

A lanciare l'allarme è la Cgia di Mestre, secondo cui nei primi 6 mesi di quest'anno le imprese del settore sono diminuite di 4.446 unità , e i saldi "sono stati i peggiori degli ultimi 10 anni". Una ...

Pil, Cgia: «A rischio 160 miliardi»

? Un caso a Santa Marta, residenza del Papa? Pil, Cgia: «A rischio 160 miliardi»? Nuovo record di contagi in Francia: 32.427 in 24 ore? Usa, Trump: «Ce la faremo. Supereremo questo momento»? In Slovac ...

A lanciare l'allarme è la Cgia di Mestre, secondo cui nei primi 6 mesi di quest'anno le imprese del settore sono diminuite di 4.446 unità , e i saldi "sono stati i peggiori degli ultimi 10 anni". Una ...? Un caso a Santa Marta, residenza del Papa? Pil, Cgia: «A rischio 160 miliardi»? Nuovo record di contagi in Francia: 32.427 in 24 ore? Usa, Trump: «Ce la faremo. Supereremo questo momento»? In Slovac ...