Coprifuoco a Roma, più di 800 controlli nella notte: 17 sanzionati dalla Polizia (Di sabato 24 ottobre 2020) notte di controlli a Roma per la Polizia di Stato. nella prima notte di lockdown parziale , con Coprifuoco dalle 24 alle 5 e limitazione degli ingressi nelle piazze più frequentate della movida, sono ...

