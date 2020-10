“Cinismo intollerabile” Meloni | il Dpcm è un massacro | dove ci ha portato la “vanità mista a incompetenza” di Conte

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 24 ottobre 2020) “Di fronte all'aumento esponenziale dei contagi il governo naviga a vista”. È una Giorgiaamareggiata e delusa quella che commenta la bozza delsecondo cui il governo presieduto da Giuseppesi prepara a fermare le attività di ristorazione a partire dalle 18 e completamente nei fine settimana e nei festivi. “Continua a fare la cosa più semplice, cercare un capro espiatorio da additare - è l'accusa della leader di FdI - massacrando interi settori, invece che quello che gli compete: sanità, trasporti, tutela delle persone a rischio e dei più fragili, come noi chiediamo da mesi”. Pur sapendo che i trasporti sono una delle principali cause di contagio “il governo continua a far finta di nulla” e colpisce invece la ristorazione “infliggendo ...