Arnold Schwarzenegger operato al cuore: «Sto bene» (Di sabato 24 ottobre 2020) Arnold Schwarzenegger, che due anni fa è stato costretto a sottoporsi ad un intervento chirurgico per sostituire la valvola polmonare con la quale nel 1997 ha rimediato ad un difetto congenito, ha dovuto sdraiarsi sul tavolo operatorio una seconda volta. «Grazie alla squadra della Cleveland Clinic, ho una nuova valvola aortica da abbinare alla valvola polmonare che mi è stata data con l’ultimo intervento chirurgico», ha scritto su Instagram l’attore, pubblicando una foto di sé in un letto d’ospedale. Leggi su vanityfair (Di sabato 24 ottobre 2020) Arnold Schwarzenegger, che due anni fa è stato costretto a sottoporsi ad un intervento chirurgico per sostituire la valvola polmonare con la quale nel 1997 ha rimediato ad un difetto congenito, ha dovuto sdraiarsi sul tavolo operatorio una seconda volta. «Grazie alla squadra della Cleveland Clinic, ho una nuova valvola aortica da abbinare alla valvola polmonare che mi è stata data con l’ultimo intervento chirurgico», ha scritto su Instagram l’attore, pubblicando una foto di sé in un letto d’ospedale.

