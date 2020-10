XFactor 2020, Casaldiego porta una versione intima e intensa di “Kitchen sink” alla Last call. Conquista Hell Raton e accede ai live (Di venerdì 23 ottobre 2020) Si è seduta al pianoforte, battendo le mani sui tasti per cercare di trasmettere la sua magia a Hell Raton e convincerlo così a portarla ai live. Casadilego, nella decisiva Last call di X Factor 2020, ha eseguito “Kitchen Sink” dei Twenty One Pilots, un po’ rap un po’ versione intima e intensa con l’accompagnamento particolare del pianoforte. Manuelito Conquistato, stregati Lazza e Mara Sattei accorsi a supportare il giudice delle Under Donne in questa scelta cruciale: Casadilego accede ai live, la prossima settimana sarà una delle protagoniste degli show in diretta di X Factor ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 23 ottobre 2020) Si è seduta al pianoforte, battendo le mani sui tasti per cercare di trasmettere la sua magia ae convincerlo così arla ai. Casadilego, nella decisivadi X Factor, ha eseguito “Kitchen Sink” dei Twenty One Pilots, un po’ rap un po’con l’accompagnamento particolare del pianoforte. Manuelitoto, stregati Lazza e Mara Sattei accorsi a supre il giudice delle Under Donne in questa scelta cruciale: Casadilegoai, la prossima settimana sarà una delle protagoniste degli show in diretta di X Factor ...

