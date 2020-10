Una festa di laurea nel Tarantino provoca una quarantina di contagi

Leggi su agi

(Di venerdì 23 ottobre 2020) AGI - Il fronte delle feste e delle cerimonie si conferma quello più critico per i nuoviCovid in provincia di Taranto. Unadiha infatti generato unadi nuovi; il ricevimento si è tenuto in un Comune del versante occidentale della provincia. Il nuovo episodio conferma così una tendenza che aveva già visto casi Covid dopo matrimoni e prime comunioni. Due cerimonie che in piena pandemia erano state sospese ma che dopo l'estate, soprattutto le prime comunioni, sono state riprogrammate. Molto delicata è anche la situazione all'ospedale Moscati di Taranto dove si va ormai verso la saturazione dei posti disponibili. Negli ultimi giorni la provincia di Taranto ha avuto una serie di impennate di casi. Oggi il bollettino ...