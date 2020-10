Un lockdown 'morbido' tra dieci giorni? (Di venerdì 23 ottobre 2020) dieci giorni per decidere sul lockdown. Che sarà in ogni caso più 'morbido' rispetto a quello di marzo. Giuseppe Conte vuole attendere prima di varare un nuovo Dpcm anche se ci sono forze nella ... Leggi su today (Di venerdì 23 ottobre 2020)per decidere sul. Che sarà in ogni caso più '' rispetto a quello di marzo. Giuseppe Conte vuole attendere prima di varare un nuovo Dpcm anche se ci sono forze nella ...

Il premier Conte vuole attendere prima di varare un nuovo Dpcm. Una nuova stretta potrebbe essere programmata già la prossima settimana. C'è chi chiede il coprifuoco in tutta Italia. Le Regioni intant ...

Governo, ipotesi lockdown per due settimane. Il più prudente è il premier, Giuseppe Conte, che preferisce adottare una linea morbida per non affossare l’economia, proprio in una congiuntura favorevole ...

