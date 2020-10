Trivulzio Milano | torna l’incubo Coronavirus | positivi 14 ospiti e 5 dipendenti

Leggi su urbanpost

(Di venerdì 23 ottobre 2020) Già al centro di un enorme scandalo nella prima ondata di contagi da, il Pio Albergodia contare letà al Covid. Sono quattrodici glidella struttura risultatial virus in seguito agli esami di screening eseguiti nella settimana tra il 12 e il 16 ottobre. A darne nota il bollettino pubblicato sul sito dell’istituto milanese, storica casa di cura per anziani. Leggi anche >> Lockdown Sardegna, la decisione nelle prossime ore: stop per 15 giorni, chiusi porti e aeroporti Covidl’incubo: 19traLa crescente risalita dei ...