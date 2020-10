Torre del Greco, morto medico positivo al Covid-19 (Di venerdì 23 ottobre 2020) morto per coronavirus il medico e diacono Mirco Ragazzon, di Torre del Greco. L’uomo esercitava il diaconato all’interno della parrocchia Sant’Antonio a Brancaccio ed era noto anche per la sua professione medica. Lutto nel Napoletano, medico muore per Coronavirus Il medico aveva sessantuno anni ed era ricoverato da alcuni giorni nel Covid Center dell’Ospedale del Mare, … L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di venerdì 23 ottobre 2020)per coronavirus ile diacono Mirco Ragazzon, didel. L’uomo esercitava il diaconato all’interno della parrocchia Sant’Antonio a Brancaccio ed era noto anche per la sua professione medica. Lutto nel Napoletano,muore per Coronavirus Ilaveva sessantuno anni ed era ricoverato da alcuni giorni nelCenter dell’Ospedale del Mare, … L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

