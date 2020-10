The Last of Us di HBO: l'attore Troy Baker vorrebbe comparire nella serie TV, anche nei panni di un infetto (Di venerdì 23 ottobre 2020) Il doppiatore Troy Baker ha detto che gli piacerebbe fare un'apparizione nella prossima serie TV di The Last of Us.In un video su YouTube in cui discute delle recenti foto di Nolan North sul set del film Uncharted, Baker - che ha interpretato uno dei protagonisti del franchise Joel Miller - ha detto che è improbabile che sarà scelto per questo ruolo nello show televisivo, ma gli piacerebbe lo stesso apparire come un infetto ed essere fatto saltare in aria da chiunque finisca per interpretare Joel."Il film di Uncharted è un possibile presagio di come sarà lo show HBO di The Last of Us", ha detto Baker.Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di venerdì 23 ottobre 2020) Il doppiatoreha detto che gli piacerebbe fare un'apparizioneprossimaTV di Theof Us.In un video su YouTube in cui discute delle recenti foto di Nolan North sul set del film Uncharted,- che ha interpretato uno dei protagonisti del franchise Joel Miller - ha detto che è improbabile che sarà scelto per questo ruolo nello show televisivo, ma gli piacerebbe lo stesso apparire come uned essere fatto saltare in aria da chiunque finisca per interpretare Joel."Il film di Uncharted è un possibile presagio di come sarà lo show HBO di Theof Us", ha detto.Leggi altro...

