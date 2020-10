Smart working al 50% dipendenti pubblici: istruzioni e regole (Di venerdì 23 ottobre 2020) Nell’ultimo Dpcm del 18 ottobre 2020 firmato dal Presidente del Consiglio dei ministri, Giuseppe Conte, particolare focus è stato dedicato allo Smart working, ossia la modalità di lavoro a distanza. È doveroso osservare come il Governo, sul punto, sia intervenuto ripetutamente dopo la diffusione della pandemia da Coronavirus, al fine di renderlo più accessibile, quindi meno burocratico e farraginoso. Le motivazioni della semplificazione del lavoro agile sono chiari: diminuire al massimo i contatti e rischi di contagio nei luoghi di lavoro. Esistono, infatti, moltissime attività lavorative che possono svolgersi in remoto comodamente da casa senza il bisogno di recarsi obbligatoriamente nella sede di lavoro contrattualmente stabilita. In precedenza, affinché il datore di lavoro potesse utilizzare il lavoro ... Leggi su leggioggi (Di venerdì 23 ottobre 2020) Nell’ultimo Dpcm del 18 ottobre 2020 firmato dal Presidente del Consiglio dei ministri, Giuseppe Conte, particolare focus è stato dedicato allo, ossia la modalità di lavoro a distanza. È doveroso osservare come il Governo, sul punto, sia intervenuto ripetutamente dopo la diffusione della pandemia da Coronavirus, al fine di renderlo più accessibile, quindi meno burocratico e farraginoso. Le motivazioni della semplificazione del lavoro agile sono chiari: diminuire al massimo i contatti e rischi di contagio nei luoghi di lavoro. Esistono, infatti, moltissime attività lavorative che possono svolgersi in remoto comodamente da casa senza il bisogno di recarsi obbligatoriamente nella sede di lavoro contrattualmente stabilita. In precedenza, affinché il datore di lavoro potesse utilizzare il lavoro ...

