Scarlett Johansson sarà la sposa di Frankenstein in «Bride» (Di venerdì 23 ottobre 2020) Scarlett Johansson sarà la moglie di Frankenstein. Mentre i fan della Johansson aspettano trepidanti l'uscita di Black Widow, posticipata al 2021, arriva a sorpresa la notizia ufficiale (via Hollywood Reporter) del nuovo progetto dell'attrice. Questa volta, sarà protagonista di Bride, film diretto da Sebastián Lelio, regista cileno premio Oscar come Miglior film straniero per Una donna fantastica (2018) e che sarà prodotto dalla partnership di A24 con Apple Tv+. Di fatto, già una decina di anni fa si vociferava di un progetto di un remake de La moglie di Frankenstein, horror Universal del 1935 diretto da James Whale con Boris Karloff, che prevedeva Scarlett Johansson nel ruolo in passato interpretato ...

