Roma | il turnover non funziona | Fonseca si salva grazie ai pilastri

(Di venerdì 23 ottobre 2020) Ilnon: lavince in Europa League contro lo Young Boysalla classe dei suoiLacambia volto nell’arco dei novanta minuti e porta a casa la prima vittoria della fase a gironi di Europa League contro lo Young Boysalle reti di Bruno Peres e Marash Kumbulla nel corso del secondo tempo. Non ha convinto ileffettuato da Paulo(nove giocatori su undici erano diversi rispetto a quelli scesi in campo con il Benevento), che ha dato un’impronta differente al match inserendodel calibro di Edin Dzeko, Henrikh Mkhitaryan, Jordan Veretout e Leonardo Spinazzola. Leggi su Calcionews24.com

Il turnover non funziona: la Roma vince in Europa League contro lo Young Boys grazie alla classe dei suoi pilastri La Roma cambia volto nell’arco dei novanta minuti e porta a casa la prima vittoria ...Cronaca - La prima della Roma in Europa è ok. Esordio incredibile, ho segnato e grazie al mio gol abbiamo vinto: sono più contento della squadra che del gol personale. E' stata una partita difficile, ...