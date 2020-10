Pregliasco: 'Se Rt arriva a 2 ci resta solo il lockdown' (Di venerdì 23 ottobre 2020) Fabrizio Pregliasco, intervistato dal Messaggero , commenta così l'attuale situazione coronavirus in Italia. I numeri dei contagiati continua a salire a ritmi sempre più incalzanti, tuttavia, dice il ... Leggi su globalist (Di venerdì 23 ottobre 2020) Fabrizio, intervistato dal Messaggero , commenta così l'attuale situazione coronavirus in Italia. I numeri dei contagiati continua a salire a ritmi sempre più incalzanti, tuttavia, dice il ...

Pregliasco: "Se Rt arriva a 2 ci resta solo il lockdown"

Fabrizio Pregliasco, intervistato dal Messaggero, commenta così l’attuale situazione coronavirus in Italia. I numeri dei contagiati continua a salire a ritmi sempre più incalzanti, tuttavia, dice il v ...

