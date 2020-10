“Per colpa tua siamo tutti in quarantena”: studente disabile bullizzato dai compagni di classe (Di venerdì 23 ottobre 2020) studente disabile bullizzato a Firenze. All’istituto alberghiero fiorentino “Buontalenti”, una classe è finita in quarantena preventiva poiché uno degli studenti era risultato positivo al tampone. Niente di nuovo in questo scenario, se non fosse che la classe si è rivoltata contro lo studente disabile, incolpandolo di aver contratto il Covid. La preside si dice sconvolta e dispiaciuta. “E’ un vero e proprio episodio di bullismo”, ha detto Maria Francesca Cellai a La Repubblica. >> Coronavirus Lombardia, Fontana: «Se impennata continua, possibile lockdown» studente disabile Firenze: incolpato dalla ... Leggi su urbanpost (Di venerdì 23 ottobre 2020)a Firenze. All’istituto alberghiero fiorentino “Buontalenti”, unaè finita in quarantena preventiva poiché uno degli studenti era risultato positivo al tampone. Niente di nuovo in questo scenario, se non fosse che lasi è rivoltata contro lo, inndolo di aver contratto il Covid. La preside si dice sconvolta e dispiaciuta. “E’ un vero e proprio episodio di bullismo”, ha detto Maria Francesca Cellai a La Repubblica. >> Coronavirus Lombardia, Fontana: «Se impennata continua, possibile lockdown»Firenze: into dalla ...

fanpage : Sondaggi politici, per gli italiani seconda ondata Covid è colpa di Conte e dei ministri - iltirreno : ?? La sentenza dopo otto anni dalla tragedia in cui persero la vita tre dipendenti Enel che precipitarono nel crollo… - FBiasin : Il #calcio ha 3 strade: 1) Bolla totale. Ma è difficile. 2) Chiudiamo qui. 3) Andiamo avanti così (con qualche reg… - ddeecalcomanie : RT @womynhating: se mi fermo a pensare che sto buttando gli anni migliori della mia vita per colpa di una pandemia mi viene voglia di spacc… - Darkness : Io non impazzisco per colpa vostra -

Ultime Notizie dalla rete : “Per colpa Galli: “Contagi record e non è solo colpa dei rientri. Ora servono più tamponi” Rep