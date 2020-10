Non rientra dall’escursione a funghi, intervento di ricerca sopra Fusea di Tolmezzo (Di venerdì 23 ottobre 2020) La stazione di Forni Avoltri del Soccorso Alpino è impegnata con le Unità Cinofile in un intervento di ricerca assieme alla Guardia di Finanza e ai Vigili del Fuoco. L’intervento è scattato intorno alle 15.45 sopra Fusea nella zona di Forcella Navantes per cercare un settantenne della zona andato a funghi.L’uomo era partito assieme ad un amico questa mattina ma i due si sono persi di vista intorno alle 11. Preoccupato di non averlo ritrovato al rientro, l’amico ha allertato i familiari e quindi i soccorsi.Seguiranno aggiornamenti Leggi su udine20 (Di venerdì 23 ottobre 2020) La stazione di Forni Avoltri del Soccorso Alpino è impegnata con le Unità Cinofile in undiassieme alla Guardia di Finanza e ai Vigili del Fuoco. L’è scattato intorno alle 15.45nella zona di Forcella Navantes per cercare un settantenne della zona andato a.L’uomo era partito assieme ad un amico questa mattina ma i due si sono persi di vista intorno alle 11. Preoccupato di non averlo ritrovato al rientro, l’amico ha allertato i familiari e quindi i soccorsi.Seguiranno aggiornamenti

Ultime Notizie dalla rete : Non rientra Acquisto di "cash management": non rientra nel credito adeguamento ambienti di lavoro Ipsoa Smith resta ancora positivo Allarme per Bayehe e La Torre - Sport, Cantù

L'americano non rientrerà neppure a Treviso. E i suoi due compagni di squadra sono alle prese con la febbre. . Ad annunciarlo è il general manager dell'Acqua San Bernardo Cantù, in vista della trasfer ...

Sara Croce: «Vasfi mi portava in palmo di mano. Ora mi sento spiata, non sono più tranquilla»

La modella e la richiesta di risarcimento del magnate iraniano: «Si arrabbiò perché non lo postavo su Instagram». L’uomo vuole indietro anche la lavatrice e le cialde del caffè regalate alla mamma di ...

