Monza-Chievo in tv: data, orario e diretta streaming Serie B 2020/2021 (Di venerdì 23 ottobre 2020) Monza-Chievo sarà visibile in tv? Ecco la data, l'orario e le informazioni sulla diretta streaming del match della quinta giornata di Serie B 2020/2021. Tutto pronto al Brianteo dove i padroni di casa, tre pareggi consecutivi e poi il match saltato per via del focolaio interno di coronavirus, ospitano i veneti reduci da due vittorie di fila. Calcio d'inizio alle ore 14 di sabato 24 ottobre, diretta tv non disponibile e streaming su Dazn.

