Mauro Corona riceve il tapiro dopo l'allontanamento dalla Rai (Di venerdì 23 ottobre 2020) Mauro Corona è stato allontanato dalla Rai perché durante la messa in onda di #Cartabianca aveva zittito la conduttrice Bianca Berlinguer dandole della «Gallina!». Ma è davvero questo il motivo dell'addio tra lo scrittore friulano e la Rai? È Corona stesso durante la consegna del tapiro d'oro da parte di Striscia la notizia, a dire la sua versione: «Posso garantirvi che non è la Berlinguer a non volermi. È qualcun altro». E quando l'inviato Valerio Staffelli lo incalza, chiedendogli se il responsabile sia Franco Di Mare, lo scrittore lancia un chiaro messaggio al direttore di Rai 3: «Franky Di Mare, non ho niente da dire sul fatto che non mi vuoi più. Vorrei però capire perché non me ...

