LIVE Vuelta a España 2020, quarta tappa in DIRETTA: quattro fuggitivi della prima ora, quasi 4? per loro (Di venerdì 23 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE della tappa DI OGGI DEL GIRO D’ITALIA MORBEGNO-ASTI 13.48 20 chilometri percorsi in gara, 3’58” il margine della fuga sul plotone. 13.47 Anche la Bora-Hansgrohe si mette a dare manforte per tirare il gruppo. 13.42 Harry Tanfield (AG2R La Mondiale), Luis Angel Maté (Cofidis), Jesus Ezquerra e Willie Smit (Burgos-BH) hanno oramai quasi quattro minuti sul gruppo, capeggiato dalla Deceuninck-Quick Step. 13.39 Ricordiamo che tra i corridori in testa c’è anche Willie Smit, premiato oggi come il più combattivo della giornata di ieri Mejor equipo y corredor más combativo Best team and most aggressive ... Leggi su oasport (Di venerdì 23 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACLICCA QUI PER LADI OGGI DEL GIRO D’ITALIA MORBEGNO-ASTI 13.48 20 chilometri percorsi in gara, 3’58” il marginefuga sul plotone. 13.47 Anche la Bora-Hansgrohe si mette a dare manforte per tirare il gruppo. 13.42 Harry Tanfield (AG2R La Mondiale), Luis Angel Maté (Cofidis), Jesus Ezquerra e Willie Smit (Burgos-BH) hanno oramaiminuti sul gruppo, capeggiato dalla Deceuninck-Quick Step. 13.39 Ricordiamo che tra i corridori in testa c’è anche Willie Smit, premiato oggi come il più combattivogiornata di ieri Mejor equipo y corredor más combativo Best team and most aggressive ...

