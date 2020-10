LIVE Sinner-Simon 6-3 0-6 2-3, ATP Colonia II 2020 in DIRETTA: terzo set in gran lotta (Di venerdì 23 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-40 Servizio e dritto di Sinner, lo schema perfetto per salvarsi pressoché senza sforzo. 30-40 Palla break Simon, rovescio lungo di Sinner. 30-30 Ottima prima e dritto incrociato a chiudere di Sinner. 15-30 Dritto incrociato stretto di Simon che finisce appena largo, cercava di portarsi a tre palle break. 0-30 Doppio fallo di Sinner. 0-15 Appena largo il rovescio di Sinner. 2-3 Simon, in rete il rovescio di Sinner e il francese tiene la battuta. Vantaggio Simon, servizio e dritto. 40-40 CHE SCAMBIO VINTO DA Sinner! Entrambi cercano di buttarsi fuori dal campo, poi Jannik gioca la palla corta di rovescio e lo passa con ... Leggi su oasport (Di venerdì 23 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA40-40 Servizio e dritto di, lo schema perfetto per salvarsi pressoché senza sforzo. 30-40 Palla break, rovescio lungo di. 30-30 Ottima prima e dritto incrociato a chiudere di. 15-30 Dritto incrociato stretto diche finisce appena largo, cercava di portarsi a tre palle break. 0-30 Doppio fallo di. 0-15 Appena largo il rovescio di. 2-3, in rete il rovescio die il francese tiene la battuta. Vantaggio, servizio e dritto. 40-40 CHE SCAMBIO VINTO DA! Entrambi cercano di buttarsi fuori dal campo, poi Jannik gioca la palla corta di rovescio e lo passa con ...

