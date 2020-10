Libia, accordo “storico” per cessate il fuoco permanente. Onu: “Agire al più presto” (Di venerdì 23 ottobre 2020) caption id="attachment 288814" align="alignright" width="300" Stephanie Williams/captionUn accordo di cessate il fuoco permanente in Libia è stato firmato oggi a Ginevra. L’intesa è stata sottoscritta da rappresentanti del governo di concordia nazionale di Tripoli, guidato da Fayez al-Serraj, e dalle autorità dell’Est della Libia, dove l’uomo forte è Khalifa Haftar. L'intesa, definita "storica" dalle Nazioni Unite, è stata raggiunta nell'ambito dei colloqui in corso nella città svizzera dal 19 ottobre scorso, sotto egida Onu, della Commissione militare congiunta libica (5+5). Negoziati che riguardano la cosiddetta "security track", ossia la gestione della sicurezza in Libia, uno dei tre percorsi guidati ... Leggi su ilfogliettone (Di venerdì 23 ottobre 2020) caption id="attachment 288814" align="alignright" width="300" Stephanie Williams/captionUndiilinè stato firmato oggi a Ginevra. L’intesa è stata sottoscritta da rappresentanti del governo di concordia nazionale di Tripoli, guidato da Fayez al-Serraj, e dalle autorità dell’Est della, dove l’uomo forte è Khalifa Haftar. L'intesa, definita "storica" dalle Nazioni Unite, è stata raggiunta nell'ambito dei colloqui in corso nella città svizzera dal 19 ottobre scorso, sotto egida Onu, della Commissione militare congiunta libica (5+5). Negoziati che riguardano la cosiddetta "security track", ossia la gestione della sicurezza in, uno dei tre percorsi guidati ...

