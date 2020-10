Lavanda: un profumato e antico rimedio per il benessere (Di venerdì 23 ottobre 2020) Soltanto immaginare distese profumate di Lavanda infonde pace e serenità. Questa pianta, infatti, viene immediatamente associata al profumo, alla calma e al riposo. La sua fragranza è inconfondibile e le sue proprietà sono davvero moltissime, così come gli usi. Tra i rimedi naturali, la Lavanda è il must have da tenere sempre a portata di mano. Pianta, coltivazione e fioritura La Lavanda (nome botanico: Lavandula augustifolia) fa parte della famiglia delle Lamiaceae. Ciò che la rende unica e curativa è un mix di olio essenziale e principi attivi super performanti per il relax e il benessere sia del corpo sia dell’anima. La pianta della Lavanda si può coltivare anche in vaso (o in giardino). Si può seminare tra aprile e giugno e vederla ... Leggi su dilei (Di venerdì 23 ottobre 2020) Soltanto immaginare distese profumate diinfonde pace e serenità. Questa pianta, infatti, viene immediatamente associata al profumo, alla calma e al riposo. La sua fragranza è inconfondibile e le sue proprietà sono davvero moltissime, così come gli usi. Tra i rimedi naturali, laè il must have da tenere sempre a portata di mano. Pianta, coltivazione e fioritura La(nome botanico: Lavandula augustifolia) fa parte della famiglia delle Lamiaceae. Ciò che la rende unica e curativa è un mix di olio essenziale e principi attivi super performanti per il relax e ilsia del corpo sia dell’anima. La pianta dellasi può coltivare anche in vaso (o in giardino). Si può seminare tra aprile e giugno e vederla ...

